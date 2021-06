Wieczysta Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna z Peszką LATO 2021 [12.06] (k)

Wieczysta Kraków już tworzy drużynę na nowy sezon 2021/2022. Będzie w nim występować w IV lidze, więc klub szuka kolejnych wzmocnień, by szybko uzyskać kolejny awans pod okiem nowego trenera, którym został Franciszek Smuda. Jednocześnie zmienia się zespół rezerwowy, który będzie walczył w klasie A. Tam też gwiazd nie zabraknie. Tutaj śledzimy na bieżąco wszystkie ruchy transferowe, kontrakty i wypożyczenia Wieczystej aż do zamknięcia okna transferowego latem 2021 roku. Przekonaj się, kto będzie grał u boku Sławomira Peszki i Radosława Majewskiego. Przejdź do GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE