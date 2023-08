Wieczysta Kraków z kolejnym wzmocnieniem z ekstraklasy. W III-ligowym klubie zagra Sasa Żivec

Przed przyjście do Wieczystej Żivec grał w Piaście i Zagłębiu

32-letni pomocnik jest wychowankiem ND Gorica. Sukcesy odnosił w rodzimych rozgrywkach (m.in. krajowy puchar z Goricą).

Znany jest też dobrze w Polsce, ma na koncie 178 spotkań w ekstraklasie. W sezonie 2014-2015 przeniósł się do Piasta Gliwice, w którym był do 2018 r. (z krótką przerwą na przygodę w US Latina Calcio). Następnie przeprowadził się do cypryjskiej Omonii Lefkossias, a od sezonu 2019-2020 był piłkarzem Zagłębia Lubin.