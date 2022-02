Wieczysta Kraków zagrała z I-ligowcem z Ukrainy. Mecz zaczął się golem samobójczym

Wieczysta Kraków – Podilla Chmielnicki 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Piernackij 5 samob., 1:1 Matwiejenko 52.

Wieczysta: Plewka - Burliga, Kołodziej, Jampich, Guerrier - Majewski, Gamrot, Moulin - Peszko, Jankowski, Misak; II połowa: Miśkiewicz - Frańczak, Michalski, Porębski, Guzik - Kumah, Bąk, Pietras, Supel (67 Czajkowski), Linca - Szewczyk (81 Nowicki).

W podstawowym składzie Wieczystej - przypominamy, to zespół na razie z piątego poziomu rozgrywek - było w tym meczu trzech byłych reprezentantów Polski (Peszko, Majewski, Jankowski), były reprezentant Słowacji (Misak), wciąż chyba aktualny reprezentant Haiti (Guerrier), a do tego facet, który strzelił gola Realowi w Lidze Mistrzów (Moulin) oraz zawodnik z potężnym ekstraklasowym doświadczeniem (Burliga).

Nic więc dziwnego, że to akcje Wieczystej (w których ważną rolę odgrywa niemający tak efektownego CV Mateusz Gamrot) kleiły się lepiej niż akcje drużyny z ukraińskiej I ligi. Już jednak zanim mogliśmy wysnuć taki wniosek, padł gol. W 5 min krakowianie wykonali kilka podań po prawej stronie boiska, stamtąd dośrodkował Łukasz Burliga. Intencjonalnie - do Radosława Majewskiego, ale piłkę do własnej bramki wpakował wślizgiem obrońca Podilli, Ołeksandr Piernackij.