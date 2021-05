Wieczysta lepsza od Prokocimia. Po dwa gole strzelili Sławomir Peszko i Radosław Majewski [ZDJĘCIA]

Krakowska Dolina Krzemowa staje się faktem. Gwiazda stolicy Małopolski na mapie globalnego IT zaświeciła w pandemii jeszcze jaśniej

Za sprawą znakomitych kwalifikacji 50 tysięcy specjalistów branży informatycznej, świetnemu kształceniu nowych kadr IT oraz innym walorom Kraków stał się lokalizacją o strategicznym znaczeniu dla globalnych firm. Potentaci, ale też startupowcy tworzą tu swoje centra rozwojowe, a światowe korporacje rozwijają coraz bardziej zaawansowane ośrodki usług dla biznesu. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój tego sektora w pandemii jeszcze przyspieszył, a to za sprawą rozbudowanego ekosystemu firm i instytucji funkcjonujących w mieście, przypominającego coraz bardziej ten znany z Doliny Krzemowej – wynika z najświeższego raportu "2021 Krakow IT Market Report" opracowanego przez MOTIFE i ASPIRE. Znajdziemy w nim aktualne zestawienie największych działających w Krakowie firm z branży informatycznej.