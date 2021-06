Wieczysta pokonała Nadwiślan. Peszko i Majewski z hat-trickami, trener Cecherz opuszcza klub

Cecherz odchodzi z Wieczystej

Tuż przed meczem Wieczysta w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że mecz z Nadwiślanem jest ostatnim pod wodzą trenera Przemysława Cecherza. Szkoleniowiec, który w Krakowie pracował prawie 2 lata, opuszcza klubu. Na razie nie podano nazwiska następcy.

Do gry w Wieczystej wrócił Sławomir Peszko, który ostatnio pauzował z powodu urazu. Był jednym z wyróżniających się graczy. Początkowo to jednak inni odgrywali główne role. Faworyt szybko objął prowadzenie, w 5 min goście rozklepali obronę Nadwiślanu, Kumah dograł do Majewskiego, który dopełnił formalności. Po chwili po rożnym celnie główkował pozostawiony przed bramką bez opieki Szewczyk.