Wieliczka. Awantura o drogę do pomnika na Wzgórzu Kaim. Radni mają wątpliwości Jolanta Białek

Od kilku lat Wzgórzem Kaim na granicy Wieliczki i Krakowa, zwieńczonym monumentem z I wojny światowej, zawładnęli deweloperzy. Wzniesienie jest już tak zabudowane domami, że do obelisku nie ma dojazdu. Z ustaleń poczynionych w okresie 2017-2018 pomiędzy Wieliczką, Krakowem, wojewodą i wojewódzkim konserwatorem zabytków wynika, że to Wieliczka ma zapewnić dojazd/dojście do pomnika od swej strony (od ul. Winnickiej na osiedlu Bogucice). Uchwała w tej sprawie – o zakupie przez gminę za 200 tys. zł drogi wybudowanej na wzgórzu przez dewelopera – trafiła do porządku obrad ostatniej sesji wielickiej Rady Miejskiej. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji, głosowanie nad tą kwestią zostało odroczone.