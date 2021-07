Wieliczka. Bezpłatne badania medyczne w tężni solankowej. Będzie też tradycyjna akcja honorowego krwiodawstwa

Kopalniane akcje honorowego oddawania krwi to już tradycja. Odbywają się one dwa razy w roku - latem w szybie Regis, a zimą w podziemiach – od siedmiu lat. Nowością jest włączenie do akcji tężni solankowej oraz poszerzenie projektu o bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Motto przedsięwzięcia brzmi - „Pomagam i badam się z Kopalnią Soli”.

- Tym razem krew można będzie oddawać przy tężni solankowej – stanie tam krwiobus oraz w nadszybiu szybu Regis w godz. 10-16. W dwóch miejscach równocześnie, aby zapewnić komfort dawcom i skrócić czas oczekiwania do minimum. W obu lokalizacjach będą czekać na krwiodawców pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Każdy kto odda krew otrzyma posiłek regeneracyjny i bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej – podaje Biuro Prasowe Kopalni Soli w Wieliczce.