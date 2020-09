Wieliczka. Kartka z historii. Otwarto wystawę dokumentująca m.in. dzieje „Solidarności”

- Przedstawione zostały następujące problemy: międzynarodowe tło polityczne, zwłaszcza okresu Zimnej wojny, działania zbrojnego podziemia, sytuacja polskiej emigracji, zrywy niepodległościowe z lat ’56, ’68, ’70, ’76, ’80, rola kościoła, różne drogi opozycji z lat 70. i 80. - aż wreszcie wydarzenia przełomu lat 80. i 90., które doprowadziły do powstania największego w dziejach Polski ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, upadku komunistycznego bloku ZSRR i wycofania wojsk radzieckich z Polski. Wystawa nie pomija też problemów, które podzieliły polską opozycję po pierwszych, wolnych wyborach w 1991 roku – podaje muzeum.

Jak informują pracownicy Muzeum Żup Krakowskich, ekspozycja pokazuje złożoność i wielowątkowość dążeń polskiego społeczeństwa do uzyskania niepodległości i możliwości samostanowienia o swoim bycie.

To już dziewiąta wystawa z historycznego cyklu „Wybrane zagadnienia z historii Polski”. Komentarze do prezentacji przygotowano w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej oraz hiszpańskiej, by jak najwięcej osób mogło zapoznać się z polską historią.

Ekspozycja, którą wielickie muzeum przygotowało we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Europejskim Centrum Solidarności i Wojskowym Biurem Historycznym oraz Radiem Wolna Europa (z jego zasobów pochodzi sześć fotografii) będzie czynna do końca października br. Zwiedzanie jest bezpłatne.