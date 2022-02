Wieliczka. Konkurs literacki dla seniorów. Wręczono nagrody. Wyróżnione utwory będą opublikowane

Konkurs „Pisane nie do szuflady” zorganizowano po raz pierwszy. Warunkiem udziału w rywalizacji było przesłanie swych prac, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach: wierszy (do pięciu) lub/i opowiadań (maksimum dwóch).

- Wieliccy seniorzy to bardzo aktywni ludzie, którzy będąc na emeryturze rozwijają swoje talenty, znajdują czas na realizowanie pasji, wcześniej zaniedbywanych z powodu licznych obowiązków. Wielu z nich wykazuje talenty literackie i artystyczne, stąd pomysł na konkurs będący odpowiedzią na zainteresowania osób w wieku powyżej 60 lat. Rywalizacja ta stała się dla nich okazją do zaprezentowania literackich umiejętności na wysokim poziomie – podają organizatorzy „Pisania nie do szuflady”.