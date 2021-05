Wieliczka. Kontrowersyjny dworzec prawie gotowy. Inwestycja spowoduje ubytek miejsc postojowych w centrum miasta

Im bliżej końca prac, tym społeczna krytyka jest większa, bo obiekt – który obecnie można oglądać już w niemal pełnej krasie – niezbyt pasuje do otoczenia, a jego wielobarwny dach tyle samo przyciąga wzrok, co irytuje i szokuje większość mieszkańców.

- Elewacja dworca jest już gotowa w 90 procentach. W budynku zamontowano już wszystkie okna, trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach. Roboty idą zgodnie z harmonogramem, a nawet ciut go wyprzedzają. Natomiast jeśli chodzi o zakup wyposażenia do nowego dworca nie ma jeszcze decyzji, czy zajmie się tym Wielicka Spółka Transportowa, która będzie zarządzać tym obiektem, czy miasto – powiedział nam Krzysztof Kałuża, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Wieliczce.

- W tej inwestycji najważniejsze jest to, że pasażerowie komunikacji publicznej będą teraz mieli miejsce – czyste, ciepłe i bezpieczne – gdzie można poczekać na autobus czy pociąg. Po zmianach układu komunikacyjnego na parkingu, autobusy będą zatrzymywać się bezpośrednio przy wiatach przy budynku, co będzie istotne przy opadach deszczu lub śniegu. Jestem przekonany, że mieszkańcy szybko docenią dworzec – uważa wiceburmistrz Wieliczki.

Wieliczka planowała wcześniej dworzec nowoczesny, przeszklony, z płaskim dachem i mniejszy (400 mkw.), ale na taki budynek w tym miejscu nie zgodził się wojewódzki konserwator zabytków. W efekcie obiekt musiano wykonać ściśle (łącznie ze słynną już jego kolorystyką) według konserwatorskich zaleceń. Spadzisty dach oznaczał znaczne powiększenie kubatury budynku, a całość - konieczność wydania na to przedsięwzięcie 5,5 mln zł (zamiast planowanych 3,6 mln zł).

Konserwator zabytków zmienił też lokalizację centrum komunikacyjnego. Dworzec miał powstać w sąsiedztwie peronu stacji kolejowej, ale musiano go wybudować na części parkingu bliżej ulicy Dembowskiego, co oznacza ubytek w tym rejonie 10-15 proc. miejsc postojowych. By temu zapobiec Wieliczka planowała wyburzyć znajdujące się w tym rejonie punkty handlowe i toalety publiczne.