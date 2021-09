Wieliczka. Mieszkańcy chcą zmian w gminnej komunikacji. Urzędnicy zapewniają, że szykują korekty

W niektórych godzinach wielickie solarisy jadą dosłownie jeden za drugim, a potem następuje przerwa – nawet trzygodzinna – w ich przejazdach. Niedostosowanie rozkładów jazdy części linii do funkcjonowania szkół (gminna komunikacja świadczy także transport szkolny) oraz potrzeb innych pasażerów, m.in. osób dojeżdżających autobusami WST do pracy. Zbyt mało kursów podczas weekendów.

Takie uwagi dotyczące funkcjonowania wielickiej komunikacji zgłaszają najczęściej pasażerowie. Teraz doszły do tego jeszcze problemy transportowe w rejonie przysiółka Bugaj w Koźmicach Wielkich (związane z likwidacją linii „Dar-Busa" Dobczyce - Zakliczyn - Wieliczka – Kraków) oraz z dojazdem do zakładów pracy w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej (wraz z 1 września 2021 „zamknięto” wielicką linię G2).

„W soboty i niedziele autobusy W1, Z1 (oba w kierunku Węgrzc Wielkich) oraz G3, J1, S1 – których trasy pokrywają się częściowo w Wieliczce (ulice: Klaśnieńska, Janińska, Kościuszki, Jedynaka) i Grabówkach, odjeżdżają w podobnych odstępach czasowych. Następnie nie ma żadnego kursu przez trzy godziny… (…) Autobusy R2, B1 i ALD2 (dwie ostatnie linie to tzw. autobusy kolejowe – red.) z przystanków w Sierczy do centrum Wieliczki – odjeżdżają w ciągu kilku minut, potem jest „dziura” w rozkładzie i trzeba czekać nawet dwie godziny. A autobusy te jadą po takiej samej trasie!” - podaje fanpage Wielicka Informacja Komunikacja, którego administrator zwrócił się do nas z prośbą o interwencję w sprawie funkcjonowania gminnego transportu.