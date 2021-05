Wieliczka. Mieszkańcy kolejnego osiedla walczą o autobus MPK. Możliwe duże zmiany w komunikacji aglomeracyjnej

W piśmie, które mieszkańcy osiedla Lekarka przesłali do Urzędu Miasta w Wieliczce, są same konkrety. Ludzie proszą o „puszczenie” tu linii 314, czyli uruchomienie bezpośredniego połączenia z tego rejonu - do Krakowa, wskazując że na osiedlu złożonym z domów jednorodzinnych mieszka wielu seniorów z ograniczoną sprawnością, dla których dotarcie do najbliższych przystanków MPK – oddalonych od niektórych części osiedla nawet o ponad kilometr - stanowi niemałą trudność.

Z kolei wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa powiedział nam, że jeśli dojdzie do skutku „projekt związany z autobusem 301, to linia 314 nie wróci już na trasę”.

- Rozpoczęły się rozmowy z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie o zwiększeniu liczby kursów autobusu 301 w godzinach szczytu oraz zmiany trasy jego przejazdu po Krakowie, tak by dojeżdżał bliżej centrum, na przykład do Nowego Kleparza. Ten projekt to inicjatywa Niepołomic – mówi nam Piotr Krupa.

Z informacji, które uzyskaliśmy w Urzędzie Miasta w Niepołomicach wynika, że rozmowy o zmianach związanych z linią 301 „są w fazie bardzo wstępnej”. Niepołomice zabiegają o to, by „301” kursowała w godzinach szczytu co 15 minut oraz dojeżdżała bliżej centrum Krakowa. Jeśli ten projekt wejdzie z życie, nastąpi to prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2022 roku.