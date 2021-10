Wieliczka. Na dniach otwarcie barwnego dworca. Jego otoczenie pozostanie ostatecznie po staremu

Rozbiórkę obiektów przy miejskim parkingu przy ul. Dembowskiego planowano latem tego roku. Potem termin prac prolongowano na 2022 rok. Teren zajmowany dziś przez punkty handlowe i toalety miał zostać przeznaczony pod miejsca postojowe, których dworzec – wybudowany na środku parkingu - miał „zabrać” według szacunków 10-15 proc.

- Ostatecznie okazało się jednak, że utraconych zostało tu tylko ok. 20 miejsc postojowych. Stąd zmiana planów odnośnie zagospodarowania terenów przy dworcu. Jedyne co zostanie tam wyburzone to jeden z obiektów sanitarnych, natomiast drugi – ten, w którym są prysznice – pozostanie i będzie wyremontowany – powiedział nam burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.