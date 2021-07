Wieliczka. Na Stoku pod Baranem powstaje wybieg dla psów. Mieszkańcy od dawna apelowali o taką przestrzeń

- W najbliższych dniach montowana będzie siatka ogrodzenia oraz ławki i kosze. Poprawione zostaną także dojścia do wybiegu i zostaną zamontowane furtki. Korzystanie z tej przestrzeni będzie bezpłatne, a szczegółowe zasady jej funkcjonowania znajdą się w regulaminie, który zostanie opublikowany na początku sierpnia – powiedział nam Krzysztof Kałuża, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Wieliczce.

To pierwszy wybieg dla psów w Wieliczce. Na takie potrzeby zagospodarowano teren długi na ok. 60 m i szeroki na ok. 15 m. O urządzenie w mieście takiego miejsca apelowało od dawna wielu mieszkańców, a z ramienia samorządu bardzo zabiegała o to radna miejska Wieliczki Joanna Kordula.

Jak mówi Krzysztof Kałuża, wybieg zostanie otwarty najszybciej jak będzie to możliwe, na początek z podstawową infrastrukturą, natomiast jesienią tego roku pojawią się tam jeszcze urządzenia do zabaw dla psów. Ta część przedsięwzięcia będzie realizowana we współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz zwierząt.