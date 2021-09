Wieliczka. Nowy autobus MPK – przez os. Bogucice – pojedzie tylko raz na godzinę

- Autobus 284 pojedzie co 70 minut, rozkład jazdy będzie taki sam na wszystkie dni tygodnia. Zakładamy, że nowa linia zostanie uruchomiona do połowy października – powiedział nam Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Mieszkańcy oczekiwali, że 284 pojedzie częściej. Linia ta miała kursować z podobną częstotliwością, jak autobus 204, a więc średnio co pół godziny. O takie właśnie rozwiązania wnioskowała w krakowskim ZTP gmina Wieliczka.

- Częstotliwość co 70 minut wynika z tego, że na dziś możemy skierować do obsługi tej trasy tylko jeden autobus. Bo choć ich tabor jest duży, to obecnie brakuje nam pojazdów. To efekt konieczności uruchamiania zastępczych linii autobusowych (m.in. w rejonach Krakowa, gdzie remontowane są torowiska - red.) oraz wniosków z kolejnych podkrakowskich gmin o linie MPK - twierdzi Sebastian Kowal.