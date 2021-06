Wieliczka. Nowy punkt zbiórki odpadów - z kartami chipowymi i sygnalizacją świetlną

W nowym PSZOK-u zamontowano już rampę najazdową, wykonano barierki, dostarczono także kontenery na opady. Obecnie trwa zagospodarowanie powierzchni pod rampą, gdzie będą pomieszczenia magazynowe.

- Budowa zakończy się w połowie roku, ale otwarcie PSZOK-u zaplanowaliśmy we wrześniu 2021. Wynika to z tego, że na tym samym terenie trwa także budowa zaplecza dla miejskich autobusów i póki nie skończy się ta inwestycja byłoby bardzo trudno zorganizować ruch w Punkcie. Baza dla autobusów ma być gotowa za dwa miesiące, w tym czasie opracujemy również nową organizację ruchu w rejonie nowych obiektów, by samochody oczekujące w kolejce do PSZOK-u nie stały na ulicy, ale na terenie Punktu – mówi nam Krzysztof Kałuża, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Wieliczce.