Wieliczka. Ośrodek zdrowia przy ulicy Szpunara dostanie nowe „skrzydło”. Awantura na sesji Rady Miejskiej

Większość radnych była zdania, że inwestycja ta - choć bardzo kosztowna - jest niezbędna.

- Proszę nie wprowadzać mieszkańców i opinii publicznej w błąd. To nie będzie szpital, ale rozbudowa przychodni. Na szpital mojej zgody nie ma, ale na rozbudowę ośrodka zdrowia jest, bo zatrzymał się on w XX wieku (budynek przychodni pochodzi z początku lat 70. minionego stulecia – red.). Brakuje tam miejsca na gabinety lekarskie, na laboratoria, na podstawową chirurgię. Dlatego komisja zdrowia rekomendowała rozbudowę ośrodka – odpowiadała Kazimierzowi Windakowi Joanna Kordula, przewodnicząca komisji zdrowia Rady Miejskiej.

- Mieszkańcy, których wciąż przybywa – rocznie o ok. 900 osób – potrzebują lepszego dostępu do ośrodka zdrowia. To, że po wyprowadzce stamtąd pogotowia ratunkowego przybędzie odrobinę przestrzeni (pogotowie ma przeprowadzić się do nowej, własnej siedziby pod koniec 2021 roku – red.) nie oznacza, że w ośrodku będzie wystarczająco dużo miejsca. Ta inwestycja nie jest kwestią zaciągania zobowiązań finansowych, ale odpowiedzialności za mieszkańców, którzy będą korzystać w przyszłości z ośrodka zdrowia – mówił Tadeusz Luraniec, przewodniczący wielickiej Rady Miejskiej.