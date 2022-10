Wieliczka. Ostatnia szansa na tanie mieszkania pod wynajem. Nabór wniosków przez miesiąc Jolanta Białek

Tak ma wyglądać budynek wielorodzinny z tanimi mieszkaniami pod wynajem, zaprojektowany przy ul. Jasnej w Wieliczce. Drugi nabór wniosków od osób zainteresowanych lokalami odbędzie się od 25 października do 25 listopada 2022 materiały spółki SIM Małopolska Zobacz galerię (4 zdjęcia)

We wtorek 25 października rozpocznie się drugi nabór wniosków do programu mieszkaniowego, w ramach którego powstanie w wielickim rejonie 80 tanich lokali pod wynajem. Podania będą przyjmowane do 25 listopada w Zarządzie Budynków Komunalnych w Wieliczce.