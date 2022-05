Wieliczka. Pętla autobusowa nadal zaniedbana. Mieszkańcy chcą poprawy estetyki i zmiany nazwy przystanku

Z placu autobusowego przy ul. Piłsudskiego, nazywanego zwyczajowo „pętlą, kursują cztery linie aglomeracyjne Wieliczka – Kraków. Prócz pasażerów autobusów MPK „przewijają się” tam licznie mieszkańcy osiedla oraz uczniowie Kampusu Wielickiego (ponad 1200 osób).

Mimo tego miejsce to jest mocno zaniedbane, a wielokrotne i już wieloletnie apele mieszkańców o poprawę tam sytuacji przyniosły do tej pory tylko jedną pozytywną zmianę. Jesienią ubiegłego roku pojawiło się tam wreszcie 10 lamp - na odcinku ul. Piłsudskiego w stronę Kampusu Wielickiego, a także w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Niepołomskiej – obiecywanych mieszkańcom od 2016 roku.

- Wciąż nie zostały zamontowane jednak dodatkowe ławki czy kosze na śmieci. Pętla nie jest też sprzątana - co było obiecane. Znowu zalegają śmieci, pety, puszki etc. Dlaczego to miejsce jest tak zaniedbane? Wystarczy spojrzeć na nowy dworzec autobusowy w Niepołomicach! To jest miejsce na miarę XXI wieku, nie to co obskurna pętla autobusowa w Wieliczce – irytuje się mieszkaniec tego rejonu Wieliczki i częsty pasażer komunikacji publicznej.