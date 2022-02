Wieliczka. Podtopienia budynków na ulicy Kościuszki. Ekspertyza wykazała, że gminny przepust grozi awarią

Wśród mieszkańców ulicy Kościuszki nie ma radości, że ekspertyza potwierdziła to, co przypuszczali, obserwując dzień po dniu sytuację na potoku Krzyszkowickim, pomiędzy przepustami pod gminną ulicą Krakowską i powiatową ulicą Kościuszki. Jest natomiast rozgoryczenie, że tyle czasu musieli czekać na fachowe sprawdzenie gminnego „mostu” o co wnioskowali zaraz po dramacie z sierpnia ubiegłego roku, gdy domy i budynki - w tym usługowe – w tym rejonie zostały podtopione do wysokości 1-1,5 metra.

- Ważne, że jest ze strony gminy deklaracja przebudowy przepustu, ale niestety przygotowanie wszelkiej potrzebnej dokumentacji może zabrać sporo czasu. Z przekazanych nam przez urząd informacji wynika, że w optymistycznej wersji będzie to drugi kwartał tego roku, a w pesymistycznej - przyszły rok, jeśli Wody Polskie będą długo opiniować sprawę. A to, w zestawieniu z prognozami na 2022 rok, mówiącymi o dużych opadach, wskazuje na to, że pozostaje nam wznosić ręce do nieba, by nasze budynki nie zostały zatopione po raz kolejny – mówią nam ludzie.