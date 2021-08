Wieliczka popłynęła. Woda zalała ulice, posesje, siedziby służb ratowniczych

Jak podaje portal 112malopolska.pl, 5 sierpnia ok. godz. 23 do Wieliczki skierowano do pomocy zastępy straży z sąsiednich powiatów, w tym Szkolną Kompanię Wielozadaniową COO z krakowskiej Szkoły Aspirantów PSP. Zadysponowano tam także specjalny samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Do Wieliczki jadą ze wsparciem także strażacy z jednostek OSP z innych gmin powiatu wielickiego, m.in. z rejonu Gdowa.

W mieście zalane i nieprzejezdne są m.in. ulice: Słowackiego, Limanowskiego, Szpunara, Dembowskiego, Goliana, Matejki, Jedynaka, Reformacka, Kościuszki, a także przejazd pod wiaduktem kolejowym przy skrzyżowaniu ulic Dembowskiego/Krakowska/Narutowicza. Woda nie oszczędza również innych rejonów gminy Wieliczka. Problemy są w Kokotowie, gdzie zalany został przejazd pod wiaduktem PKP na drodze powiatowej, a także m.in. w Małej Wsi, Czarnochowicach, Strumianach i Węgrzcach Wielkich.