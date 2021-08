Wieliczka. Pościg za motocyklistą. Kierowa uciekał ulicami miasta i rażąco łamał przepisy

Policjant dał sygnał kierowcy do zatrzymania się. Motocyklista zignorował ten nakaz, przyspieszył uciekając ulicami miasta w kierunku Sierczy.

Brawurowa akcja motocyklisty zaczęła się po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Zaczął uciekać. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, po pościgu zatrzymali 21-letniego kierowcę motocykla. Zdarzenie miało miejsce w piątek 20 sierpnia, około godz. 11:20 w Wieliczce.

Dalej już nie mógł uciekać. Uniemożliwili mu to policjanci. Zatrzymali 21-latka,. Okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. A do tego funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości stanu technicznego pojazdu.

Tablica rejestracyjna zamontowana była w sposób uniemożliwiający jej odczytanie, ponadto motocykl nie posiadał aktualnych badań technicznych. Za popełnione przestępstwo tj. brak zatrzymania się do kontroli drogowej grozi motocykliście do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenia drogowe - dodaje rzecznik policji.

Policja przestrzega i przypomina

W tym roku w województwie małopolskim zginęło już 10 kierujących motocyklami. Połowa z nich nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Główną przyczyną tych wypadków było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze.

Policjanci prowadząc działania ukierunkowane na bezpieczeństwo motocyklistów nadzorują i kontrolują ich zachowania na drodze. Apelujemy o rozważną jazdę tymi jednośladami. Jedna chwila nieuwagi może przyczynić się do utraty zdrowia, a nawet i życia.