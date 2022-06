Wieliczka. Promocyjne niedziele w Zamku Żupnym. Akcja potrwa do końca wakacji

- Bezpłatne oprowadzanie w Zamku Żupnym w Wieliczce będzie organizowane w każą niedzielę o godzinie 11, 12, 13 i 14. Rezerwacja na oprowadzanie odbywa się przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej muzeum. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oprowadzania jest wykupienie biletu wstępu do zamku. W przypadku nie zarejestrowania się przez formularz, można dołączyć do oprowadzania tylko do niepełnych grup, po uprzednim poinformowaniu przewodnika – zaprasza Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.