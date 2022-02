Wieliczka. Przy Liceum Ogólnokształcącym ma powstać duży kompleks sportowy. Projekt budzi kontrowersje Jolanta Białek

Tak prezentuje się na wizualizacjach kompleks sportowy, który ma powstać przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce. Kontrowersje budzi m.in. "zbyt bliskie sąsiedztwo" edukacyjnej i sportowej części szkoły, a także ruchliwej ulicy Piłsudskiego materiały Starostwa Powiatowego w Wieliczce Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Okazała hala sportowa, z dodatkowym boiskiem na dachu oraz podziemnym parkingiem, ma powstać przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce do końca 2023 roku. Powiat wielicki ogłosił właśnie przetarg na wykonanie inwestycji: bardzo potrzebnej, nowoczesnej i kosztownej – wartej ok. 22 mln zł, jednak budzącej także kontrowersje. Z gotowych już wizualizacji sportowego kompleksu wynika, że zasłoni on niemal w całości budynek liceum, pozbawiając sale lekcyjne dziennego światła. Mieszkańcy zwracają też uwagę na potencjalne zagrożenie dla ruchu na ulicy Piłsudskiego, związane z planem ulokowania boiska na dachu nowego obiektu.