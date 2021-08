Wieliczka. Rabował kilkakrotnie whisky ze sklepu. W końcu posunął się do kradzieży rozbójniczej

Do kradzieży rozbójniczej doszło 21 sierpnia 2021 ok. godz. 7.30. Mężczyzna zabrał ze sklepowych półek kilka butelek whisky, po czym próbował opuścić market. Jednak gdy minął kasy, zainterweniował pracownik ochrony, który próbował go skontrolować. Rabuś odepchnął ochroniarza, potem wyciągnął gaz łzawiący grożąc, że go użyje, jeśli ochroniarz go nie puści. Następnie 31-latek z częścią skradzionego towaru oddalił się w nieznanym kierunku.

- Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania złodzieja. Na nagraniach z monitoringu sklepowego zarejestrowano zdarzenie, ale sprawca miał maseczkę. Jednak policyjne czynności doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania sprawcy jeszcze tego samego dnia. Złodziejem okazał się 31-letni mieszkaniec Wieliczki. Wyszło na jaw i to, że nie była to pierwsza kradzież, której dopuścił się mężczyzna, powiązano go bowiem z wcześniejszymi kradzieżami whisky w tym sklepie – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.