Wieliczka. Rusza punkt szczepień masowych w „Solnym Mieście”. Na pierwszy tydzień będzie 4000 szczepionek

Kraków. Powstaje piętro pokazowe w wieżowcu Unity Tower. A co z tarasem widokowym? [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Do połowy czerwca ma powstać pokazowe piętro w najwyższym budynku w mieście Unity Tower (dawny "szkieletor") przy rondzie Mogilskim. W tym czasie ma również zostać ukończony hol wejściowy. Wciąż rozpatrywane są natomiast różne opcje dotyczące zagospodarowania tarasu widokowego 102,5-metrowego wieżowca. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak mają wyglądać wnętrza reprezentacyjnego piętra i jak prezentuje się budynek, którego budowa została ukończona pod koniec września 2020 roku.