Wieliczka. Ruszyła budowa drugiej siedziby szkoły na osiedlu Krzyszkowice. Milionowa inwestycja ma być superszybka ZDJĘCIA

Przedsięwzięcie warte niemal 9 mln zł rozpoczęło się od zajęcia pod budowę szkoły części ogromnie zaniedbanych ogrodów działkowych i porządkowania tego terenu. Od podpisania umowy na wykonanie inwestycji minęło tylko kilka dni, ale roboty idą już pełną parą.

Jak słyszymy na placu budowy, maksymalne przyśpieszenie prac jest konieczne, bo termin ich realizacji jest krótki. Nowa część „czwórki” ma być gotowa już w grudniu 2023 roku („pod klucz”, łącznie z wyposażeniem).

Nowe budynki dla SP 4 zaprojektowano przy stadionie Wieliczanki, na terenie w rejonie zbiegu ulic Kościuszki i Sadowej, bo przy obecnej siedzibie podstawówki (ul. Krzyszkowicka) brak już miejsca na jej rozbudowę. W nowej lokalizacji powstaje teraz obiekt z salami lekcyjnymi, a w drugim etapie przewidziano wzniesienie jeszcze hali sportowo-wystawienniczej.

Budynek dydaktyczno-konferencyjny (dwie kondygnacje), z ośmioma salami lekcyjnymi oraz zapleczem sanitarno–szatniowym i administracyjnym będzie miał ponad 1100 mkw. powierzchni użytkowej. Wejście główne do obiektu zaprojektowano od strony południowej, a dodatkowe – od zachodu. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (SP 4 to jedyna w Wieliczce podstawówka integracyjna), zamontowano zostanie tam winda.