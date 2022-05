Wieliczka. Ruszyła rozbudowa ośrodka zdrowia, ale nowa droga ma powstać później niż zakładano

Teren za ośrodkiem zdrowia przy ul. Szpunara w Wieliczce, który był do tej pory wykorzystywany jako parking dla służb medycznych, zmienił się w plac budowy. Roboty – prace ziemne - związane z wzniesieniem tam modułowej części przychodni rozpoczęto w ubiegłym tygodniu.

Modernizacja układu drogowego w rejonie bardzo ciasnej ulicy Szpunara, gdzie problemy z parkowaniem i przejazdem są na porządku dziennym, jest pilna i ogromnie wyczekiwana. Jednak obecne przymiarki miasta do realizacji tego zadania – obejmującego w dalszej kolejności także budowę „łącznika” pomiędzy ulicami Szpunara i Słowackiego – budzą duże wątpliwości mieszkańców.

Chodzi przede wszystkim o wielkość parkingu, który ma powstać do końca 2022 roku przy ośrodku zdrowia. Ma on liczyć 25-30 miejsc postojowych, a więc o wiele za mało w stosunku do potrzeb.