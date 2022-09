Wieliczka. „Senior w muzeum” - zwiedzanie solnych podziemi i zajęcia oddechowe za symboliczną opłatą Jolanta Białek

„Słony łyk zdrowia” - takie jest motto spotkania z cyklu „Muzeum dla seniorów”, zaplanowanego na 16 września w podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich na III poziomie Kopalni Soli w Wieliczce. To okazja nie tylko do zwiedzenia wielickich podziemi, ale także by odetchnąć zdrowym powietrzem i wziąć udział w specjalistycznych ćwiczeniach gimnastycznych.