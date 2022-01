Wieliczka. Seniorki straciły ponad 400 tys. zł oraz drogocenną biżuterię. Oszuści działali metodą „na policjanta” Jolanta Białek

Do dwóch oszustw metodą nazywaną „na policjanta” doszło w ostatnich tygodniach w Wieliczce. 13 stycznia 2022 roku, 81-letnia mieszkanka miasta przekazała przestępcom biżuterię i inne drogocenne przedmioty o wartości ok. 20 tys zł. Z kolei w listopadzie 2021 roku, 72-letnia mieszkanka Wieliczki została tak zmanipulowana przez oszustów, że straciła ogromny majątek: 400 tys. zł, drogocenną biżuterię, kilkaset wartościowych monet. Wieliccy policjanci ostrzegają przed oszustami i apelują do seniorów o rozwagę. Przypominają zasady, dzięki którym można ustrzec się tego typu złodziei.