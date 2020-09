Wieliczka. Summer Music Festiwal 2020 na półmetku. Przed nami jeszcze trzy koncerty [ZDJĘCIA]

Nie siedź w domu! Czas na wrześniową wycieczkę z PTTK

Chcesz zwiedzić muzeum w Jurczycach, wybrać się do Doliny Aleksandrowickiej i do parku archeologicznego w Bochni albo podziwiać dęby królów Stefana Batorego i Augusta II? Jeśli tak, to koniecznie weź udział w akcji PTTK zatytułowanej „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”.