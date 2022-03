Wieliczka. Światowy Dzień Zespołu Downa "Razem sięgamy gwiazd" w wielickiej Mediatece [ZDJĘCIA]

- Spotkanie nie miało charakteru gali "w sztywnym kołnierzu" programu, a było spontanicznym i radosnym byciem razem "tu i teraz", dzieleniem się doświadczeniem, wiedzą, przeżyciami, przy zrozumieniu i akceptacji dla wszelkich nieprzewidzianych zwrotów akcji – zaznaczają organizatorzy wydarzenia.

Spotkanie otworzyły wiceburmistrz Wieliczki ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak wraz Grażyną Banach-Kociołek, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza".

Podczas prezentacji z mottem "Jesteśmy" przedstawiono działalność Stowarzyszenia "Tęcza" oraz sukcesy dzieci i młodzieży z zespołem Downa, którzy zachwycili wszystkich wyobraźnią, talentami malarskimi i tanecznymi oraz osiągnięciami sportowymi.

Swe pasje i dokonania zaprezentowali: Agnieszka Kociołek, pływaczka i narciarka, uczestniczka I edycji Down the Road, Szymon Grzech - uczestnik II edycji Down the Road, Maria Kalisz i Jerzy Godawski - mistrzowie Polski w tańcu towarzyskim z roku 2020, Jagoda Litner – czterokrotna Mistrzyni Europy w pływaniu osób z zespołem Downa, zdobywczyni rekordu świata, która jest także utalentowana plastycznie (zdobyła wyróżnienie m.in. na międzynarodowym biennale sztuk plastycznych osób niepełnosprawnych w 2019 roku).