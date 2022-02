Wieliczka. Szkoła przy ulicy Jedynaka pnie się w górę. Wartość prac sięga 20 mln zł [ZDJĘCIA]

FLESZ - Szkoły wracają częściowo do nauki zdalnej

To jedna z najbardziej wyczekiwanych i potrzebnych miejskich inwestycji. Nowa podstawówka będzie największą w Wieliczce. Prócz miejsca dla ok. 400 uczniów, przewidziano tam także przestrzeń dla przedszkolaków (dwa oddziały, ok. 50 dzieci).

W dwukondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej blisko 4000 mkw., zaprojektowano m.in.: 14 sal lekcyjnych, część przedszkolną, świetlicę, stołówkę i bibliotekę. Będą tam także: szkolna hala sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych wraz z bieżnią do skoku w dal, całoroczne boisko piłkarskie - przykryte specjalną drewnianą konstrukcją - o wymiarach 30 na 60 metrów z trybunami dla widzów, plac zabaw. Powstaną drogi dojazdowe i parking.

Prace związane z przedsięwzięciem prowadzonym w formule zaprojektuj i wybuduj, trwają od lipca 2019 roku. Roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu ubiegłego roku. Szkoła ma być gotowa na wrzesień 2022. Wartość inwestycji, którą realizuje wielicka spółka komunalna „Solne Miasto”, sięga 20 mln zł.