Wieliczka szykuje się do budowy kosztownych zabezpieczeń przed powodzią. Inwestycja potrwa dwa lata

Rozstrzygnięcia przetargu – w formule zaprojektuj i wybuduj – można spodziewać się jesienią 2021 roku. Prace projektowe zaplanowano na kilka miesięcy, natomiast roboty budowlane powinny rozpocząć się latem 2022 roku.

Opracowana przez hydrologów i geologów koncepcja zabezpieczenia Wieliczki przed podtopieniami obejmuje w pierwszym etapie budowę m.in. podziemnego kanału ulgi. Poprowadzi on od ulic Sienkiewicza i Legionów, poprzez ulicę Goliana – do parkingu przy ul. Dembowskiego (rejon stacji PKP Wieliczka - Rynek – Kopalnia) i ulicy Żeromskiego (rejon Turówki).

- Powstaną m.in. także: ok. 1,1 km nowej sieci kanalizacji deszczowej (od ul. Sienkiewicza do wylotu do rzeki Serafy – red.), zbiornik retencyjny zamknięty o pojemności czynnej co najmniej 1000 m sześc. (w rejonie Traktu Solnego – red.), zbiornik retencyjno-odparowujący otwarty o pojemności czynnej co najmniej 100 m sześc. (w okolicy torów kolejowych i ulicy Mickiewicza – red.), dwie komory przelewu burzowego, podczyszczalni wód opadowych o przepustowości ok. 450 litrów na sekundę – podaje wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.