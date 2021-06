Wieliczka szykuje się do budowy tanich mieszkań na wynajem. To trzecie podejście do rządowego programu Jolanta Białek

Rada Miejska Wieliczki dała zgodę na utworzenie przez gminę – we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz kilkunastoma innymi gminami z regionu – spółki prawa handlowego, nazwanej SIM (skrót od Społeczna Inicjatywa Samorządowa) Małopolska Spółka, której zadaniem będzie budowa mieszkań o umiarkowanym czynszu. W Wieliczce takie lokale mają powstać przy ul. Jasnej, w terminie do 2-3 lat. To kolejne wielickie podejście do tego typu inwestycji, planowanej tu od 2018 roku.