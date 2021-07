Wieliczka. Trwa renowacja największego w Polsce malowidła 3D. Atrakcja turystyczna Wieliczki ma być teraz bardziej trwała

„Solny Świat”, który pozwalał zajrzeć z wielickiego rynku wprost do Kopalni Soli – do kaplicy św. Kingi, znajdującej się 101 metrów pod ziemią, stworzył znany architekt i malarz Ryszard Paprocki. Nad obrazem w technice 3D artysta pracował 65 dni. Powstało malowidło, mające powierzchnię ok. 350 m kw., największe tego typu dzieło w Polsce, a w skali globu prawdopodobnie drugie - po londyńskim obrazie „Reebok CrossFit: 3D Strett Art.”.

To było w 2012 roku, a fascynujący obraz odsłonięto z wielką pompą w czerwcu, podczas EURO 2012, w asyście piłkarskiej reprezentacji Włoch, która mieszkała wtedy w wielickim hotelu Turówka.

Na potrzebę odnowienia „Solnego Świata” wskazywało w minionych latach wiele osób. Projekt renowacji malowidła trafił nawet do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego (w 2019), gdzie zebrał pokaźną liczbę głosów (2726), jednak było to za mało, by został zakwalifikowany do realizacji.