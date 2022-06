Wieliczka. Trzydniowy Turniej o Puchar Małgorzaty Glinki w minisiatkówce

Uczestnicy poza rywalizacją będą też mieli okazję do spotkania z dwukrotną mistrzynią Europy, założycielką Glinka Academy – Małgorzatą Glinką. - Uwielbiam nasze turnieje i czas spędzony z młodymi siatkarkami, to napędza mnie do dalszej pracy i jeszcze większego rozwoju naszej Akademii. Bardzo dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki, panu ministrowi, że kolejny raz nam zaufali i wsparli nasze działania – podkreśla Glinka, legenda kobiecej siatkówki, triumfatorka Ligi Mistrzyń.

W tym roku w ramach Glinka Academy, w której regularnie trenuje około 1500 w klubach z całej Polski, odbędzie się w sumie 17 Turniejów o Puchar Małgorzaty Glinki, zorganizowanych zostanie 18 pikników zdrowia – w których weźmie ponad 5000 osób, a w trakcie wakacji zorganizowane będą obozy, z których skorzysta 600 dzieci, w tym ponad 100 młodych siatkarzy z Ukrainy. – Mamy dużo projektów, które są bardzo ważne dla naszych klubów – mówi Glinka. – W wakacje zrealizujemy także jedno z moich marzeń, ale plany tego wydarzenia zdradzę trochę później.