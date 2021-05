Wieliczka. Ulica Reformacka pójdzie do gruntownej przebudowy. Inwestycja potrwa wiele miesięcy

Kraków. Wyremontują tory na al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego. W końcu jest przetarg

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłosił przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II od placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego oraz ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa. Mieszkańcy od lat czekają na tę inwestycję, skarżąc się na jakość i tempo kursów tramwajowych do pętli przy Kopcu Wandy.