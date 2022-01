Wieliczka wnioskuje o zwiększenie liczby kursów autobusu 284 - przez osiedle Bogucice. Chcą tego mieszkańcy Jolanta Białek

Autobus 284 (Wieliczka - Bogucice - Kraków) kursuje dopiero niespełna dwa miesiące, ale cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów. Wieliczka zawnioskowała już do Krakowa o dołożenie kursów na tej linii fot. UMiG Wieliczka

Autobus aglomeracyjny 284 – do Krakowa, przez wielickie osiedle Bogucice – ruszył z końcem listopada 2021 roku. Nowe połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów. Nie ustają też apele mieszkańców o zwiększenie ilości kursów autobusu, który jeździ tylko co ok. 70 minut. Wieliczka skierowała już w tej sprawie pismo do Krakowa.