Wieliczka. Wybił głową szybę w radiowozie, bo rozzłościł się na policjantów

Do zdarzenia doszło 25 lipca 2021 około północy. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Wieliczki ma miejsce awantura. Mundurowi pozostawili radiowóz przed właściwą kamienicą i udali się do na interwencję.

- Wśród uczestników zdarzenia w mieszkaniu był 27-latek, który po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy, miał udać się do domu. Mundurowi pozostali w miejscu interwencji przeprowadzając jeszcze rozmowę z pozostałymi jej uczestnikami. Kiedy wrócili do radiowozu, zastali rozbitą tylną szybę w pojeździe. W rozmowie ze świadkami zdarzenia ustalili, że uszkodzenia dokonał mężczyzna, który chwilę wcześniej wyszedł z kamiennicy. Według relacji świadka, sprawca podszedł do radiowozu i głową rozbił tylną szybę, a następnie oddalił się w kierunku centrum miasta – podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.