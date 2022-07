Wieliczka. Zachwycający finał Summer Music Festival. Tłumy na Placu Skulimowskiego [ZDJĘCIA]

Plac Sulimowskiego i mediateka po raz kolejny sprawdziły się wyśmienicie jako oryginalna i urokliwa „sala” koncertowa.

Podczas koncertu „Rzeczpospolita Babska”, który był prawdziwą muzyczną ucztą, zabrzmiały największe światowe przeboje, zarówno muzyki popularnej, jak i klasycznej. Wystąpili: Monika Węgiel, Ewa Romaniak, Sylwia Frączek, Yuliya Ponomar, Emilia Azierska i Kamila Goik oraz Orkiestra Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. Spotkanie poprowadził znany artysta kabaretowy, piosenkarz i aktor Krzysztof Respondek.

Summer Music Festival, zorganizowany w Wieliczce już po raz szesnasty, trwał od 2 lipca. Odbyło się siedem różnorodnych muzycznie festiwalowych spotkań. W koncertach uczestniczyło tysiące osób.

- Letni festiwal trudno jest skończyć, jakoś łatwiej jest gdy go rozpoczynamy… To projekt Orkiestry Obligato, Jerzego Sobeńki i pani Joli Suder, trwający nie tylko tego wieczoru. Bardzo wam dziękuję. To projekt dla Wieliczki, nad którym pracujecie przez cały rok – mówił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł na zakończenie Summer Music Festival 2022.