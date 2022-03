Wieliczka. Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu DK 94. Nie działa sygnalizacja świetlna Jolanta Białek

Na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Czarnochowską w Wieliczce doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowym. Na tej "krzyżówce" nie działa we wtorek (1 marca) sygnalizacja świetlna, z powodu awarii materiały Małopolska Alarmowo

Do zdarzenia trzech samochodów osobowych doszło we wtorek (1 marca) ok. godz. 11.40 na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ul. Czarnochowską w Wieliczce (obok salonu Peugeota). Nie ma osób poszkodowanych. Pojazdy uczestniczące w kolizji zostały już usunięte z jezdni, ale w tym rejonie wciąż występują utrudnienia w ruchu.