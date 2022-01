Wieliczka zyska zabezpieczenia przed powodzią za ponad 25 mln zł. To pierwszy etap ogromnej i trudnej inwestycji

Obecne przedsięwzięcie podzielono na dwie części. Pierwsza – dla której wybrano ofertę z ceną 24,7 mln zł - obejmie m.in. budowę zbiorników retencyjnych i tzw. kanału ulgi od wylotu do rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza. Druga część robót remont metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej na ul. Goliana, za 755,9 tys. zł.

Jak przekazała nam Jolanta Sobol, kierująca Wydziałem Inwestycji wielickiego Urzędu Miasta, zakończenia rozstrzygnięć przetargowych i podpisania umowy z wykonawcami pilnych prac, można spodziewać się najdalej do połowy lutego 2022 roku.

Na przedsięwzięcie, które będzie prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj, Wieliczka otrzymała 20 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (z Funduszu Spójności).

W ramach robót, zaplanowanych do września 2023 roku przewidziano m.in. budowę podziemnego kanału ulgi - od ulic Sienkiewicza i Legionów, poprzez ulicę Goliana, do parkingu przy ul. Dembowskiego (rejon stacji PKP Wieliczka - Rynek – Kopalnia) i ulicy Żeromskiego (rejon Turówki) oraz wykonanie ok. 1,2 km i remont 0,18 km kanalizacji deszczowej od rzeki Serafy do ul. Sienkiewicza.