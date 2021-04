Wieliczka zyska zabezpieczenie przed powodzią. Prace pochłoną dziesiątki milionów złotych

Wieliczka. Ulica Pasternik zamknięta od miesięcy. Mieszkańcy są przerażeni

Będąca w przebudowie ulica Pasternik na osiedlu Bogucice w Wieliczce jest całkowicie zablokowana dla ruchu od grudnia 2020 roku. Ludzie nie mają dojazdu do domów, w razie potrzeby nie przejadą też karetka czy straż pożarna; dostawy paczek w ten rejon miasta zaczęli odmawiać także kurierzy. Gdy inwestycja ruszyła mieszkańcy apelowali, by urzędnicy i wykonawca prac poszukali rozwiązań, które choć trochę poprawią tu sytuację. Były takie obietnice, ale do dziś nic się „na Pasterniku” nie zmieniło. Natomiast do codziennych ogromnych utrudnień doszły jeszcze obawy, że roboty nie skończą się w planowanym terminie (30 czerwiec 2021).