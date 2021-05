Wieliczka zyskała ogromny Park pod Baranem. W nowej enklawie przybędzie jeszcze wybieg dla psów [ZDJĘCIA]

Na górującym nad Wieliczką stoku, gdzie cenne przyrodniczo jest niemal wszystko, ok. 90 proc. terenu pozostało powierzchnią biologicznie czynną. Wybudowano tam ponad 3 km alejek spacerowo-rowerowych oraz kilka stref rekreacji m.in. z boiskami, placami zabaw, siłowniami plenerowymi. Zamontowano platformę widokową i cztery pergole (symboliczne parkowe bramy) oraz zrewitalizowano staw. Pojawiło się oświetlenie, liczne ławki (w tym solarne, wyposażone w ładowarki indukcyjne) oraz inna mała architektura.

Na Stoku pod Baranem powstanie jeszcze pierwszy w Wieliczce – wybieg dla psów. O urządzenie w mieście takiego miejsca apelowało od dawna wielu mieszkańców, a z ramienia samorządu bardzo zabiegała o to radna miejska Wieliczki Joanna Kordula.

- Zakładaliśmy, że wybieg dla psów będzie gotowy jeszcze w maju. To się nie udało, ale miejsce to zostanie na pewno stworzone do połowy tego roku - mówi nam wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.

Ogrodzona i wyposażona w ławki przestrzeń do spacerów ze zwierzakami powstanie na terenie pomiędzy parkingiem przy stoku od strony ul. Dobczyckiej, a stacją paliw Orlenu. W drugiej połowie 2021 roku wybieg ma zostać wyposażony także w urządzenia do zabaw dla psów. Ta część przedsięwzięcia ma być wykonana we współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz zwierząt.