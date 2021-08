Wieliczkę i Kraków połączy wreszcie ścieżka rowerowa wzdłuż DK 94

O wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 94 mieszkańcy apelują od lat. Choć chodzi o stosunkowo krótki odcinek rowerowej trasy – niespełna 2 km – od ulicy Krakowskiej w Wieliczce do granicy z Krakowem, inwestycja długo nie mogła dojść do skutku. Prace projektowe związane z tym przedsięwzięciem ruszyły wreszcie jesienią 2020 roku (przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, wartość prac – 3,6 mln zł).

- Prace projektowe są już bardzo zaawansowane, co tydzień spotykamy się z projektantami i zarządcami dróg by omówić szczegóły rozwiązań technicznych. Ścieżka stanowiąca najprostsze i najszybsze połączenie Wieliczki z Krakowem powstanie po południowej stronie drogi DK 94 (po stronie Pól Półchłopka) i zostanie doprowadzona do kładki pieszo-rowerowej nad A4 na węźle wielickim. Wbrew wcześniejszym obawom najprawdopodobniej uda się całą ścieżkę poprowadzić po jednej stronie, bez konieczności wykonywania „przejść” przez DK 94. Prace budowlane związane z tą inwestycją rozpoczną się na pewno jeszcze w 2021 roku – powiedział nam wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.