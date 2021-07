Wielka Wieś. Marzenia o podróżowaniu, czyli dlaczego biblioteka promuje przyczepę campingową

Mieszkańcy gminy Wielka Wieś - dzieci, młodzież i dorośli będą mieli okazję posłuchać podróżników Kasi i Łukasza, którzy własnoręcznie skonstruowanym vanem przemierzają Europę. Dlaczego biblioteka promuje podróżnego vana? Bo zaczęło się od książki "Wielki wóz". Autorzy przedstawiają się jako Kasia i Łukasz (to Katarzyna i Łukasz Gawlasowie, a książkę pisali razem z Aleksandrą i Karolem Lewandowskimi) i opowiadają jak realizują marzenia o podróżowaniu, niezależności, o samochodzie vanie, który pełni rolę przyczepy campingowej, czyli mieszkaniu na kółkach. A przy okazji o braku łazienki w tym pojeździe, o tym czy w samochodzie zimą jest zimno i o bezpieczeństwie. Podróżnicy obiecali opowiedzieć wszystko.

Ta nasza podróż w promowanie campervana odbędzie się w poniedziałek 19 lipca 2021 r. o godz. 18 w formule on-line, ponieważ nasi podróżnicy i autorzy książki „Wielki wóz” przebywają obecnie w Chorwacji. A my chcemy pokazać jak można spędzać czas w nieco innej podróży i jak to udaje się naszym bohaterom-podróżnikom. Może to spotkanie sprawi, że ktoś z naszej gminy zarazi się taka pasją, zechce rozpocząć podróże przyczepą campingową - mówi Joanna Patej, dyrektorka wielkowiejskiej biblioteki.