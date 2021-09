Wielka Wieś. Powstał uniwersalny budynek. Jest miejsce na żłobek, remizę strażacką, świetlicę i salę dla mieszkańców sołectwa

Przed kilkoma dniami otwarto wielofunkcyjny budynek w Wielkiej Wsi. Uczestnicy uroczystości otwarcia budynku - przedstawiciele organizacji, które mają w nim swoją siedzibę oraz goście - samorządowcy z gminy i powiatu, ale także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapoznali się z historią obiektu.

Budowę przygotowywano już w poprzedniej kadencji samorządowej. Przetarg został zorganizowany i umowa z wykonawcą podpisana jesienią 2018 roku. Wykonawcą inwestycji została firma Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia. Koszt inwestycji opiewał wówczas na 6,45 mln zł. Jak informuje wójt Krzysztof Wołos - po zmianach i dostosowaniu obiektu do nowych potrzeb inwestycja zamknęła się kwotą 7 mln zł.

Pierwotne zdanie budowy obiektu wielofunkcyjnego nieco zmodyfikowaliśmy, ze względu na konieczność dostosowania go do potrzeb klubu dla najmłodszych dzieci oraz zagospodarowania otoczenia. Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tutaj miejsca dla dzieci żłobkowych, bo tworzymy w gminie zespół żłobka i klubów dziecięcych. Na to przedsięwzięcie zdobyliśmy dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch+” 2021 i realizujemy ten program. Na przygotowanie pomieszczeń pod Samorządowy Klub Dziecięcy w Wielkiej Wsi wraz z placem zabaw pozyskaliśmy 344 tys. zł - mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.