Wielka Wieś. Uruchamiają przyspieszoną komunikację. To może być rewolucja. Agloekspressy ruszą w połowie lutego

Zarząd Transportu Publicznego już od wiosny ubiegłego roku uruchamia przyspieszone linie autobusów aglomeracyjnych. Podczas przygotowania projektu uruchomienia przyspieszonych linii z ościennych gmin, Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informował, że rozmowy prowadził z wieloma gminami. Pierwsze dwa kursy linii 307 i 337 uruchomiono z gmin Zielonki i Michałowice. Kolejny agloekspress linii 301 (który funkcjonował jako autobus aglomeracyjny) uruchomiono na początku tego roku z powiatu wielickiego - z Niepołomic i Wieliczki do Krakowa.

Nasz agloekspress to będzie linia nr 310, ma ona zastąpić kursy istniejącej linii aglomeracyjnej 210. To uruchomienie agloekspressu wiąże się z dwukrotnym zwiększeniem liczby dotychczasowych kursów - mówi Karol Tucharz, wicewójt gminy Wielka Wieś.

Z założenia agloekspressy dojeżdżają do centrum Krakowa. Mają ułatwić mieszkańcom podkrakowskich gmin dojazd do szkół, uczelni i pracy. Obecnie działające agloekspressy kursują co 15 minut w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, a poza godzinami szczytu - także w weekendy i święta - co 30 minut. W podkrakowskich gminach te przyspieszone linie obsłużą wszystkie przystanki, a na terenie Krakowa zatrzymają się na wybranych przystankach. Na takich zasadach będzie działał nowy agloekspress z gminy Wielka Wieś do Krakowa.