Wielkanoc jest ruchomym świętem. Dlaczego data się zmienia?

Co to jest Wielkanoc?

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w kulturze chrześcijan. Upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchody Świąt Wielkiej Nocy miały różną postać, ale ostatecznie przyjęły formę Triduum Paschalnego, poprzedzonego 40-dniowym Wielkim Postem. Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia to: Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania.

Kiedy obchodzimy Wielkanoc?

Historia obchodów Wielkanocy

Brzmi to wszystko skomplikowanie, ale jesteśmy przyzwyczajeni do ruchomości tego i innych świąt. Najważniejszy jest dobry nastrój, i to by święta były zdrowe, a data? Cóż, co roku jest inna.